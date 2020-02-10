Более 7 тысяч человек пришли на матч-реконструкцию «Байкал-Энергии» и «Водника» в Иркутске

Компания En+ Group, генеральный спонсор команды «Байкал-Энергия», организовала 7 февраля 2020 года в Иркутске матч, посвященный встрече сезона 1998-1999 годов – «Сибскана» против «Водника», который посетили более 7 тысяч зрителей. Матч стал первым мероприятием нового проекта «История нашего хоккея».

Ключевой особенностью матча 7 февраля стала экипировка хоккеистов «Байкал-Энергии»: команда вышла на лед в специально разработанной ретроспективной форме «Сибсканы» сезона 1998-1999 годов.

Для любителей русского хоккея на стадионе «Труд» в Иркутске 7 февраля воссоздали атмосферу «золотых лет» бенди. Для гостей мероприятия работали выставка ретро-автомобилей, фотозона, буфет.

Стилизованными также были бумажные билеты и программки матча. Особый шарм мероприятию добавил знаменитый ведущий девяностых Александр Русаков, голос которого знают и помнят преданные иркутский болельщики.

Майку капитана команды, в которой он провел игру, разыграли среди посетителей матча по входным билетам. Обладателем трофея стал Федор Иордаки. Остальные майки игроков будут проданы на благотворительном аукционе. Первая тысяча покупателей билетов в кассах стадиона, а также обладатели абонементов и электронных билетов стали участниками моментального розыгрыша атрибутики хоккейного клуба.

Игра команды «Байкал-Энергия», перевоплощенной в «Сибскану», с архангельским «Водником» закончилась со счетом 2:2. Первыми в этой встрече отличились гости турнира.

На 20-й минуте матча на стадионе провели акцию памяти. Все болельщики зажгли на телефонах фонарики в честь игроков и тренеров «Сибсканы». И именно в этот момент «Байкал-Энергия» сравняла счет. Автором гола стал Владислав Кузнецов. Второй гол в ворота «Водника» забил капитан иркутской команды Руслан Тремаскин.

«Мы очень рады, что столько любителей русского хоккея собралось на стадионе в Иркутске 7 февраля. Спасибо всем, кто помог нам организовать это событие, всем болельщикам, пришедшим поддержать команду. Благодарю всех участников викторин, которые доказали, что у иркутского хоккея отличная история», – отметил Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group.