Куда слетать на День святого Валентина?

«АльфаСтрахование» и Aviasales назвали топ-10 туристических направлений россиян на День святого Валентина.

Для романтического отдыха на День святого Валентина в 2020 г. россияне предпочли Италию, Таиланд и Армению. Однако больше всего путешествий запланировано внутри страны.

Лидером среди зарубежных направлений, как и в прошлом году, оказалась Италия. За ней следует Таиланд, традиционно популярный у российских путешественников в это время года из-за высокого сезона, и Армения, которая, помимо вкусной еды и древней архитектуры, пользуется спросом благодаря низкой стоимости перелета из Москвы. Также в десятке самых популярных направлений зарубежья – Турция, Германия, Чехия, Испания, Франция и Индонезия.

При этом 74% путешественников, купивших страховки на перелет, включающие в себя защиту от несчастного случая, задержки рейса, отмены поездки и багажа, планируют провести День всех влюбленных в России.

Дешевле всего авиабилеты обходятся тем, кто планирует поездку по стране или в Армению – в среднем 6,5 тыс. руб. Дороже всего стоит авиапутешествие в Таиланд (35 тыс. руб.) и Индонезию (42 тыс. руб.). За перелеты в остальные перечисленные выше страны россияне заплатили в среднем от 12 до 20 тыс. руб.