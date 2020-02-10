Минздрав Иркутской области: На территории региона нет коронавируса

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева сообщила, что на территории региона нет коронавируса.

Чтобы предотвратить ввоз инфекции на территорию Приангарья, 4 февраля в Иркутской области был создан оперативный штаб.

В настоящее время в регионе имеется запас дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты, противовирусных, антибактериальных и иных препаратов, обеспечена готовность медицинских организаций к приему больных коронавирусной инфекцией.

Кроме того, население информируется о профилактике коронавируса, острой респираторной вирусной инфекции и гриппа.