В каком городе России провести 14 февраля?

Эксперты Авито Недвижимости составили рейтинг романтичных городов, где установлены самые интересные памятники, посвященные влюбленным. Стоимость аренды квартир в предложениях этих городов варьируется от 2 000 до 3 000 рублей в сутки.

Казань

В столице Татарстана в 30-е годы прошлого столетия была возведена необычная арка, которую местные жители прозвали Аркой влюбленных. Сооружение уникально не только своим внешним видом (оно имеет эллиптическую форму), но также обладает интересной акустической особенностью: пара, стоящая по разным сторонам арки, может общаться шепотом и при этом прекрасно слышать друг друга. Арка является входом в парк «Черное озеро», где не так давно казанцы посадили «дерево любви», на ветках которого молодожены повязывают памятные ленточки. Чтобы прочувствовать романтический дух города и вдоволь насладиться прогулками по живописным местам, можно арендовать квартиру, расположенную в пешей доступности от главных достопримечательностей Казани. Аренда студии в стиле loft стоит 2 000 рублей в сутки. В квартире установлен домашний кинотеатр, что позволит провести уютный вечер за просмотром любимых фильмов.

Екатеринбург

Улицы Екатеринбурга славятся своим разнообразием скульптур. Среди десятка городских памятников и культурных объектов можно найти необычную скульптуру «Влюбленные» - этот памятник представляет собой пару, которая держится за руки. Существует примета: если подержаться за руки влюбленных и загадать желание, оно обязательно исполнится – что делает монумент весьма популярным. Считается, что у скульптуры есть реальные прообразы – студенты из художественной академии. Отличным завершением прогулки по достопримечательностям Екатеринбурга станет ужин в квартире, которая сдается в центре города за 2 500 рублей в сутки. Для создания необходимой атмосферы на потолке квартиры установлено светодиодное освещение. Также арендодатель упоминает, что готов организовать трансфер для гостей из аэропорта или вокзала.

Челябинск

Мало кто знает, что в 2000 году в Челябинске возвели скульптурную композицию «Сфера любви», посвященную всем влюбленным. Скульптура представляет собой большой купол из голубого стекла, поддерживаемый четырьмя деревьями, изготовленными из металла. Под куполом навстречу друг другу летят четырехмерные медные фигуры юноши и девушки. Общая высота композиции – 12 метров, а диаметр купола достигает 10 метров. «Сфера любви» - одна из любимых достопримечательностей челябинцев и местных молодоженов.

Аренда жилья в Челябинске обойдется в 2 300 рублей в сутки. За такую стоимость гостям города предлагают поселиться в уютной студии, интерьер которой, по словам арендодателя, напоминает кукольный домик и имеет много общего со стилем прованс.

Тюмень

Пешеходный мост Влюбленных в Тюмени – популярная достопримечательность города. Свое название он получил в 2003 году благодаря акции «Самый долгий поцелуй», которую запустила местная радиостанция. Спустя несколько лет мост стал любимым местом для фотосессий среди тюменских молодоженов, а его перила стали украшать различные замки любви. Примечательно, что рядом с городским ЗАГСом можно арендовать современную двухуровневую студию за 2 700 рублей в сутки. Жилье расположено на последнем этаже 23-этажного дома, а из панорамных окон квартиры открывается прекрасный вид на город. Как пишет арендодатель, студия отлично подойдет для романтического ужина и фотосессии.

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург – один из самых популярных и красивых городов страны. Северная столица славится не только своей архитектурой, но и историями любви российских правителей. Несмотря на то, что город туристы приезжают круглый год, здесь можно найти бюджетные и интересные предложения аренды квартир на 14 февраля. На Васильевском острове можно снять на сутки уютную студию с видом на берег Финского залива Балтийского моря. Автор объявления обращает внимание на двуспальную кровать с ортопедическим матрацем и панорамный вид с лоджии на Пассажирский порт Санкт-Петербурга. Стоимость аренды зависит от количества дней, минимальная ставка составляет 1 000 рублей в сутки.

Москва

В 2006 году в самом центре столицы - в знаменитом саду Эрмитаж - был установлен памятник всем влюбленным. Он представляет собой сердце, внутри которого висят цилиндрические японские колокольчики, звенящие на ветру. Существует легенда, что если пройти через это сердце, взявшись за руки с любимым человеком и загадать желание, оно обязательно сбудется. Гости столицы, которые хотят 14 февраля прогуляться по Эрмитажу, загадать желание и провести романтическое свидание в Москве, могут снять квартиру с учетом своих предпочтений. Так, в столице среди различных вариантов предлагается в аренду уютная студия, где можно провести романтический ужин и насладиться джакузи и сауной. Стоимость аренды такой квартиры составляет 2 500 рублей в сутки. Стоит отметить, что при заселении нужно внести залог в размере 5 000 рублей, который возвращается при выезде в случае сохранности имущества.