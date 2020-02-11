Порог для второго типа ИИС будет повышен

Закон примут уже в марте, согласно ему пополнять индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) второго типа можно будет на сумму до 2,5 млн рублей, рассказал «Известиям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Помимо этого появится функция досрочного снятия средство со счета. Таким образов в Госдуме планируют повысить популярность счетов второго типа. Однако граждан всё равно привлекают ИИС первого вида, которые позволяют получить налоговый вычет в размере до 52 тыс. рублей.

Аксаков добавил, что сейчас рассматриваются предложения повысить эту сумму и до 5 млн рублей. Также, по его словам, у инвесторов появится возможность снять часть средств со счета досрочно при возникновении определенных обстоятельств — например, болезни или смерти близкого родственника.