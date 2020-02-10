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Работники ВСЖД в 3 раза реже болеют ОРВИ, чем в среднем жители Иркутской области

10 февраля 2020

Эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ среди сотрудников Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) по состоянию на 10 февраля остаётся в пределах нормы, этот показатель в три раза ниже, чем в среднем по Иркутской области, сообщает пресс-служба организации.

По информации ВСЖД, заболеваемость удаётся снизить за счёт массовой вакцинации сотрудников компании.

Всего привито свыше 40 тысяч работников железной дороги, а также дочерних и зависимых обществ – около 97% от общего количества сотрудников.

Обязательную иммунизацию против гриппа прошли работники локомотивных бригад, диспетчеры, операторы, станционные работники, проводники пассажирских вагонов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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