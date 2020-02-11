ЦОДД предложил снизить скорость движения в городе до 50 км/ч

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) заявили о необходимости снижения допустимой скорости в Москве до 50 км в час. Об этом Autonews.ru рассказал руководитель ЦОДД Михаил Кизлык.

В ЦОДД Москвы считают необходимым снижение разрешенной скорости движения с 60 км/ч до 50 км/ч. Об этом Autonews.ru рассказал руководитель ЦОДД Михаил Кизлык.

«Таким рекомендациям последовали в большинстве развитых стран мира, — сказал Кизлык. — К тому же ненаказуемый порог превышения скорости в России существенно выше, чем за рубежом: 20 км/ч».

Кизлык подчеркнул, что речь идет не о повсеместном снижении скоростного режима, а о проработке каждой улицы и оценке ее индекса скорости.



