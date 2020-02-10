Врио губернатора Иркутской области предложил членам АМО выдвинуть кандидата на пост сити-менеджера

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на общем собрании членов Ассоциации муниципальных образований региона предложил её членам выдвинуть кандидата на пост сити-менеджера, сообщает пресс-служба регправительства.

«Относительно темы предстоящих выборов сити-менеджера областного центра, которые будут проходить по новой системе, Игорь Кобзев сказал, что готов рассмотреть единого кандидата, которого выдвинут члены Ассоциации муниципальных образований Иркутской области», – говорится в сообщении.