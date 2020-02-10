Сергей Меняйло: Важно не допустить отток населения из Тулуна

С момента возникновения первой волны наводнения прошло семь месяцев. Полномочный представитель Президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло отметил, что проделан большой объём работы, но нужно сделать ещё больше. Сегодня он и исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев проанализировали восстановление пострадавших от наводнения территорий Иркутской области после наводнения, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

- Новое жилье по сертификатам приобрели 6,2 тысяч семей, но есть еще около тысячи семей, которые пока ничего не купили. Нужно ускорить строительство, найти каждую семью и понять, почему она ещё без своего жилья. Важно не допустить отток населения иначе все труды по созданию новой инфраструктуры и перспектив для развития территорий будет напрасны, - отметил Сергей Меняйло.

В 2020 году необходимо обеспечить домами или квартирами 1029 семей, это 14,3% от общего числа потерявших жильё во время наводнения. Они приобретут 88,7 тыс. кв. м жилья. Также необходимо завершить капитальный ремонт двух тысяч жилых помещений (77% от общего числа) площадью 114 тыс. кв. м. На данный момент проавансировано 1 392 объектов на сумму 215,3 млн рублей.