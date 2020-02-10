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Сергей Меняйло призвал бросить все силы на благоустройство Иркутска и Шелехова в преддверии чемпионата мира по хоккею

10 февраля 2020

Обратить особое внимание на благоустройство Иркутска и Шелехова в преддверии чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд поручено сегодня на совещании, которое провели Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Полпред Президента в СФО особо отметил, что необходимо не только навести порядок в городах, в которых пройдут матчи, но и разработать культурную программу.

- Сейчас нужно бросить все силы, чтобы был порядок. Нужны культурные мероприятия для всех. Чемпионат мира - это праздник не только для участников, но и для принимающей стороны, - сказал Сергей Меняйло.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев заверил, что сегодня обратится к администрациям Иркутска и Шелехова, чтобы провести дополнительные мероприятия по благоустройству.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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