Сомнений нет, что Центр по хоккею с мячом в Иркутске будет достроен к чемпионату - Меняйло

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев проконтролировали ход строительства Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом «Байкал» в Иркутске. Сергей Меняйло заявил, что сомнений в том, что объект к чемпионату будет достроен, нет.

- Но в очень сжатые сроки предстоит завершить все работы и получить разрешение на ввод в эксплуатацию. После этого необходимо оперативно провести тестирование всех систем, различные проверки и устранить выявленные замечания, - подчеркнул он.

Напомним,