Новости

Сомнений нет, что Центр по хоккею с мячом в Иркутске будет достроен к чемпионату - Меняйло

11 февраля 2020

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев проконтролировали ход строительства Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом «Байкал» в Иркутске. Сергей Меняйло заявил, что сомнений в том, что объект к чемпионату будет достроен, нет.

- Но в очень сжатые сроки предстоит завершить все работы и получить разрешение на ввод в эксплуатацию. После этого необходимо оперативно провести тестирование всех систем, различные проверки и устранить выявленные замечания, - подчеркнул он.

Напомним,


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Реновация отелей на Байкале и в Иркутске
Виктор Григоров, «Гранд Байкал»: Наступило время «РЕ». Почему отелям на Байкале нужно меняться
«Реновация – это выгодно». Как решиться на глобальное обновление гостиницы - Игорь Любославский, «ПОЛИ-ФЛООР Иркутск»
Отель «Байкал»: какой станет легендарная гостиница после реновации
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании