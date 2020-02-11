Эпидпорог по заболеваемости ОРВИ в Иркутске превышен на 11%

Эпидемический порог по заболеваемостью острыми респираторными инфекциями в Иркутске превышен на 11%, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

Всего за медицинской помощью с признаками ОРВИ за неделю по области обратились 27 тысяч человек, из них 21,6 тысячи – дети. По Иркутску – 9,7 тысячи человек, из них 7,9 тысячи – дети.

С начала эпидемического сезона лабораторно подтвержден диагноз грипп у 194 заболевших, в том числе у 126 детей.

В целом по области показатель заболеваемости на 9% ниже эпидпорога.