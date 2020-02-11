Житель Иркутской области выплатил полмиллиона рублей долга по алиментам ради наследства

Житель города Шелехова Иркутской области выплатил около полумиллиона рублей долга по алиментам ради наследства, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Установлено, что мужчина не платил алименты в пользу своего 15-летнего сына.

Позже приставы узнали, что должник унаследовал дом в Усолье-Сибирском и вынесли постановление о запрете на регистрацию недвижимости, чтобы мотивировать мужчину выплатить деньги.

«Обратившись в местное отделение Управления Росреестра по Иркутской области для оформления сделки купли-продажи дома, гражданин получил отказ. Для того чтобы сделка состоялась, должник выплатил 460 тысяч рублей алиментной задолженности», – отмечается в сообщении.