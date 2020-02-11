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Поправку о расширении программы маткапитала внесли в Госдуму

11 февраля 2020

Поправка, направленная на реализацию инициатив президента России Владимира Путина по расширению программы материнского капитала, поступила в комитет по вопросам семьи, женщин и детей Госдумы, сообщает ТАСС.

Поправка предложена к уже принятому в первом чтении законопроекту о возможности направления средств материнского капитала на строительство дома на садовом участке. Предложения планируется обсудить 19 февраля.

В сообщении также отмечается, что в послании Федеральному собранию глава государства предлагал продлить программу материнского капитала как минимум до конца 2026 года, выдавать сертификат уже при рождении первого ребенка, а также увеличить размер этой выплаты для семей с двумя детьми.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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