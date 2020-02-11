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Областной суд Иркутска отклонил апелляцию ответчика в деле о закрытии цирка

11 февраля 2020

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16 января 2020

Иркутский областной суд отклонил апелляцию ответчика в деле о приостановке эксплуатации здания цирка, сообщается на сайте прокуратуры региона.

Ранее прокурор района предъявил в Кировский районный суд города Иркутск исковое заявление с требованием приостановить эксплуатацию здания цирка до устранения нарушений требований пожарной безопасности.

Ответчик требования не признал и подал апелляционную жалобу в Областной суд, где она была отклонена.

Эксплуатация здания должна быть прекращена до 14 февраля.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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