Сбербанк сообщает о кадровых изменениях в руководстве «Сбербанк Капитал»

Ашот Хачатурянц, генеральный директор ООО «Сбербанк Капитал», принял решение продолжить карьеру вне Группы Сбербанк и оставит свою должность.

Ваган Гаспарян, работавший на позиции заместителя генерального директора «Сбербанк Капитал», будет временно исполнять обязанности генерального директора.

Ашот Хачатурянц возглавлял «Сбербанк Капитал» с момента его образования в 2008 году. Проекты, реализованные «Сбербанк Капитал» под его руководством, имели не только экономическую, но и высокую социальную значимость. В рамках реструктуризации удалось сохранить деятельность значимых предприятий в ведущих отраслях экономики, оказать поддержку регионам, сохранить рабочие места. До прихода в Сбербанк Ашот занимал руководящие посты в Министерстве экономического развития РФ и в ФСБ России. Его достижения отмечены орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени и Серебряным знаком Сбербанка.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Ашоту удалось с нуля выстроить работу одной из самых успешных компаний нашей группы, создать лидера на рынке работы с проблемной задолженностью, сформировать эффективную команду. Я очень ценю Ашота как профессионала высочайшего уровня и как человека. Благодарен ему за значительный вклад в развитие бизнеса Группы Сбербанк и желаю успехов во всех будущих начинаниях».