Euromoney признал Sberbank Private Banking лучшим Private банком России

По результатам 17-го ежегодного обзора Private Banking and Wealth Management Survey 2020 международного журнала Euromoney Sberbank Private Banking признан лидером сразу в трех номинациях: «Лучший сервис private banking» (Best Private Banking Services Overall), «Лучший в управлении данными и кибербезопасности» (Technology-Data Management and Security in Private Banking and Wealth Management) и «Внедрение инновационных и перспективных технологий» (Technology-Innovative or Emerging Technology Adoption».

В главной номинации рейтинга — Best Private Banking Services Overall — Sberbank Private Banking поднялся на 2 позиции и занял 1-е место.

В основе методологии рейтинга Euromoney — опрос участников рынка частного банковского обслуживания более 60 стран, оценивающих своих конкурентов по количественным и качественным критериям. Итоги подводит экспертная комиссия журнала Euromoney на глобальном и локальном уровнях, определяя лидеров в 50 странах. В рейтинг 2020 года — оценки более чем 2,3 тысяч респондентов.

Евгения Тюрикова, руководитель Sberbank Private Banking:

«Sberbank Private Banking уже пятый год подряд попадает в рейтинги журнала Euromoney. Но в этом раз мы не просто вошли в рейтинг, а заняли первую строчку. Мы расцениваем это как показатель доверия и признания со стороны клиентов и участников рынка. Не менее важна для нас победа в технологичных номинациях, ведь это полностью соответствует приоритетным направлениям развития нашего бизнеса».

Euromoney — международный журнал о банковском секторе, финансах и рынках капитала. Аудитория издания включает топ-менеджмент крупных компаний, инвесторов, представителей финансового сектора более сотни стран. Журнал регулярно проводит опросы экспертов рынка и составляет рейтинги, которые по праву считаются наиболее авторитетными в отрасли.

Sberbank Private Banking — подразделение Сбербанка, которое занимается обслуживанием частных клиентов с активами от 100 млн рублей. Входит в блок «Управление благосостоянием» Сбербанка. Руководствуясь принципом «открытой архитектуры», подразделение предоставляет клиентам доступ ко всем продуктам и услугам Группы Сбербанк, а также партнеров в России и за рубежом