Банк «Открытие» удвоил выдачи розничных кредитов в январе 2020 г.

В январе 2020 года банк «Открытие» продемонстрировал двукратный рост выдач розничных кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, число заемщиков по кредитам наличными увеличилось почти до 16 тысяч человек, объем выдач — до 11 млрд рублей. Аналогичный рост «Открытие» показало в сегменте ипотечного кредитования: число ипотечных заемщиков выросло в 3 раза до 3529 человек, объем выдач — в 2,8 раза до 10 млрд рублей.

«Беззалоговое кредитование и ипотека остаются приоритетным направлением развития розницы в «Открытии», — говорит Михаил Чамров, директор департамента кредитного бизнеса банка «Открытие». — Несмотря на традиционно низкую после длительных новогодних каникул клиентскую активность, в январе 2020 года мы продолжили расти в разы быстрее рынка (средние показатели роста розничного кредитования по банковскому сектору составляют 13-15%). На текущий момент наши условия кредитования одни из наиболее интересных среди крупных банков, что дает нам все основания для поддержания таких темпов роста в этом сегменте до конца года».