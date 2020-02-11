Движение транспорта ограничат на улице Трудовых резервов в Иркутске из-за ремонта на теплосетях

Автомобили не смогут проезжать по участку улицы Трудовых резервов в Иркутске из-за проведения ремонта на теплосетях, сообщает пресс-служба «Иркутскэнерго».

Ремонтно-восстановительные работы на тепловой сети в районе дома по улице Декабрьских Событий, 107 будут проводиться с 09:00 11 февраля до 18:00 14 февраля 2020 года.

«Будет ограничено движение для автотранспорта по правой стороне проезжей части улицы Трудовых Резервов – в направлении движения от улицы Декабрьских Событий до улицы Красноказачья», – отмечается в сообщении.