Дальневосточный банк сообщил режим работы в праздничные дни февраля 2020

ПАО «Дальневосточный банк» сообщил о режиме работы в праздничные дни февраля:

21 февраля — обслуживание клиентов осуществляется в обычном режиме;

22 февраля – обслуживание клиентов – физических лиц осуществляется согласно режиму работы офисов по субботам;

23, 24 февраля – выходные дни;

25 февраля – обслуживание клиентов осуществляется в обычном режиме.

С подробной информацией о режиме работы подразделений банка вы можете ознакомиться на корпоративном сайте в разделе Офисы банка или по телефону информационного центра Дальневосточного банка: 8 800 555-22-05 (звонок по России — бесплатный).