Карты ПСБ доступны в приложении «Кошелёк»

ПСБ реализовал возможность бесконтактных платежей своими картами Mastercard с помощью мобильного приложения «Кошелёк». Сервис позволяет агрегировать в одном месте карты программ лояльности и банковские карты, благодаря чему клиент может совершать покупки, используя только одно приложение.

Оплата телефонами с технологией NFC активно используется клиентами ПСБ. Карты банка доступны в мобильных кошельках от Apple, Google, Samsung, Mir Pay. Теперь их также можно загрузить в Кошелёк на android-смартфонах. Для этого нужно открыть приложение и ввести данные карты вручную или отсканировать её. В дальнейшем совершать платежи можно, прикладывая мобильное устройство на кассе.

«Наши клиенты все чаще совершают платежи с использованием мобильных кошельков, что избавляет их от необходимости носить с собой портмоне или наличные. За год количество таких операций увеличилось на 30%. Совмещение в одном сервисе банковских карт и карт лояльности удобно тем, что клиентам не нужно открывать разные приложения, а это экономит время на кассе», – говорит Александр Петров, директор департамента платежных карт ПСБ.

«В Кошельке зарегистрировано 10 миллионов российских покупателей, и они уже добавили в приложение более 170 миллионов карт лояльности. После запуска Кошелёк Pay эта цифра увеличивается в том числе и за счёт банковских карт, которые пользователи загружают в приложение для удобной оплаты покупок. Растёт и количество наших партнёров: к Кошельку уже подключились более 100 программ лояльности (в том числе большинство из топ-30). Клиенты ПСБ наверняка найдут среди них свои любимые магазины и сервисы», — отмечает Кирилл Горыня, генеральный директор приложения «Кошелёк».