Новости

Райффайзенбанк готов хранить электронные закладные в блокчейн

11 февраля 2020

Райффайзенбанк успешно прошел сертификацию для подключения к продуктивной версии Децентрализованной Депозитарной Системы (ДДС) на платформе Мастерчейн в части требований по инфраструктуре и обеспечения информационной безопасности. В начале 2020 года ДДС запущена в промышленную эксплуатацию.

«ДДС является революционной системой для рынка ценных бумаг, пока таких систем нет нигде в мире, и ее появление было возможно только в результате активной работы банков и регулятора. ДДС позволит перевести рынок ипотечных закладных в электронную форму, что несомненно упростит выдачу и обслуживание кредитов, и подтолкнет вторичное обращение закладных в рамках сделок секьюритизации», — пояснила Евгения Климова, руководитель отдела депозитарного обслуживания Райффайзенбанка.

В 2018 году в рамках пилотного проекта Ассоциации ФинТех Райффайзенбанк первым в России выпустил электронную закладную с регистрацией ценной бумаги в ДДС. В этом году банк планирует начать промышленную эксплуатацию этого решения. Экспертиза Райффайзенбанка в технологии блокчейн уникальна: банк не только участвует во всех инициативах регулятора, но и активно применяет эту технологию в создании новых продуктов для корпоративных клиентов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Реновация отелей на Байкале и в Иркутске
Виктор Григоров, «Гранд Байкал»: Наступило время «РЕ». Почему отелям на Байкале нужно меняться
«Реновация – это выгодно». Как решиться на глобальное обновление гостиницы - Игорь Любославский, «ПОЛИ-ФЛООР Иркутск»
Отель «Байкал»: какой станет легендарная гостиница после реновации
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании