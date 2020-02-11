Объем банковских гарантий, оформленных Солид Банком, в 2019 году увеличился на 304%

2019 год стал прорывным для АО «Солид Банк» в направлении банковских гарантий. Объем гарантий, оформленных банком, увеличился в три раза.

Банковские гарантии – являются все более востребованным финансовым продуктом. Развитие и совершенствование системы закупок, увеличение квот на участие в государственных закупках субъектов малого и микро бизнеса, автоматизация и диджитализация процессов оформления – все эти факторы являются триггерными для стремительного роста спроса на Банковские гарантии со стороны бизнеса.

Некоторые аналитики предсказывали замедление на рынке банковских гарантий, связывая пессимистичный прогноз с изменениями в 44-ФЗ, вступившими в силу с 1.06.2019 (71-ФЗ от 1.05.2019) . Но их ожидания не оправдались, совокупный портфель гарантий в 2019 г. вырос, при чем наиболее интенсивные темпы продемонстрировали коммерческие банки. В результате доля частных банков на рынке предоставления гарантий постепенно увеличилась до 12% (Эксперт РА). Привлекательность гарантийного бизнеса обусловлена еще и низкой дефолтностью в сравнении с кредитованием: в среднем по сектору за период с 2015-го по 1-е полугодие 2019 года уровень раскрытия гарантий не превышал 0,5 %.

Солид Банк долгое время занимал лидирующие позиции в гарантийном направлении в домашнем регионе (ДВФО). 2019 же год изменил устоявшийся тренд и сломал все шаблоны – 84% всех гарантий были оформлены в Московском филиале АО «Солид Банк». И это, безусловно, прорыв для регионального банка родом с Дальнего Востока России.

Позитивной тенденцией, по данным аналитиков, является увеличение доли субъектов малого и микро бизнеса в совокупном портфеле банковских гарантий Солид банка. В 2019 «малышей» стало больше на 19 процентов, что говорит о все большей доступности государственных контрактов для небольших предприятий.

В целом же объем оформленных Солид Банком гарантий в 2019 году увеличился на 304%, по сравнению с предыдущим годом, и на 1003% и 1508% по сравнению с 2017 и 2016 г., соответственно.