Солид Банк кредитует бизнес по ставке от 8,25% годовых

Солид Банк утвержден Минэкономразвития к участию к программе льготного кредитования бизнеса еще в прошлом году. В 2020 году банк продолжает финансировать бизнес по льготной ставке, которая стала еще ниже – 8,25% годовых.

Ставка единая и фиксированная, гарантированная государством. Кредит под данные условия могут оформить компании, осуществляющие деятельность по определенным кодам ОКВЭД. Список сфер деятельности, для которых доступно кредитование под ставку 8,25%, довольно широк и время от времени пополняется. Приоритетным отраслями экономики признаны большое количество направлений бизнеса, за пределами программы, как и прежде, подакцизный и игорный бизнес.



В Солид Банке получить финансирование по программе Минэкономразвития можно на инвестиционные цели или пополнение оборотных средств, при этом максимальная сумма кредита – 350 млн руб., максимальный срок 5 лет.