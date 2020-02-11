Жители Иркутского района остались без света

Жители посёлков Берёзовый и Изумрудный Иркутского района, а также ДНТ «Кактус» остались без света, сообщается в официальном аккаунте «Иркутской электросетевой компании» в соцсети «Инстаграм».

Свет отключили сегодня в 09:08 в посёлке Березовый на улицах Баргузинская, Городская, Кольцевая, Свободы и Надежды, в ДНТ «Кактус», в посёлке Изумрудный на улицах Ангарская, Кольцевая, Строителей, Черемуховая, Южная, Березовая, Брусничная и других.

Бригада рабочих направлена для определения и устранения причин отключения.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения – 13:00.