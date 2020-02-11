Новости

Жители Иркутского района остались без света

11 февраля 2020

Жители посёлков Берёзовый и Изумрудный Иркутского района, а также ДНТ «Кактус» остались без света, сообщается в официальном аккаунте «Иркутской электросетевой компании» в соцсети «Инстаграм».

Свет отключили сегодня в 09:08 в посёлке Березовый на улицах Баргузинская, Городская, Кольцевая, Свободы и Надежды, в ДНТ «Кактус», в посёлке Изумрудный на улицах  Ангарская, Кольцевая, Строителей, Черемуховая, Южная, Березовая, Брусничная и других.

Бригада рабочих направлена для определения и устранения причин отключения.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения – 13:00.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Реновация отелей на Байкале и в Иркутске
Виктор Григоров, «Гранд Байкал»: Наступило время «РЕ». Почему отелям на Байкале нужно меняться
«Реновация – это выгодно». Как решиться на глобальное обновление гостиницы - Игорь Любославский, «ПОЛИ-ФЛООР Иркутск»
Отель «Байкал»: какой станет легендарная гостиница после реновации
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании