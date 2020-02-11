Новости

11 лет колонии дали убийце владелицы агентства ритуальных услуг «Харон» из Усть-Илимска

11 февраля 2020

Усть-Илимский городской суд Иркутской области приговорил 32-летнего Андрея Ерохина к 11 годам колонии строгого режима за убийство 47-летней владелицы агентства ритуальных услуг «Харон», сообщают пресс-службы региональной прокуратуры и СУ СКР по региону.

Установлено, что 27 мая 2019 года Ерохин и его будущая жертва поругались у ритуального агентства, после чего подсудимый два раза ударил её ножом в области груди и живота. От травм женщина скончалась на месте.

Ерохин, чтобы скрыть следы преступления, погрузил тело в свою машину, и сжёг её в лесу.

Мужчина осуждён по уголовной статье «Убийство». Свою вину он признал в полном объёме, рассчитывая на снисхождение суда. Установлено, что ранее он уже отбывал наказание за аналогичное преступление.

На допросе Ерохин рассказал, что убил женщину из-за обиды на нецензурную лексику, которую она произнесла в его адрес.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Реновация отелей на Байкале и в Иркутске
Виктор Григоров, «Гранд Байкал»: Наступило время «РЕ». Почему отелям на Байкале нужно меняться
«Реновация – это выгодно». Как решиться на глобальное обновление гостиницы - Игорь Любославский, «ПОЛИ-ФЛООР Иркутск»
Отель «Байкал»: какой станет легендарная гостиница после реновации
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании