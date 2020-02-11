11 лет колонии дали убийце владелицы агентства ритуальных услуг «Харон» из Усть-Илимска

Усть-Илимский городской суд Иркутской области приговорил 32-летнего Андрея Ерохина к 11 годам колонии строгого режима за убийство 47-летней владелицы агентства ритуальных услуг «Харон», сообщают пресс-службы региональной прокуратуры и СУ СКР по региону.

Установлено, что 27 мая 2019 года Ерохин и его будущая жертва поругались у ритуального агентства, после чего подсудимый два раза ударил её ножом в области груди и живота. От травм женщина скончалась на месте.

Ерохин, чтобы скрыть следы преступления, погрузил тело в свою машину, и сжёг её в лесу.

Мужчина осуждён по уголовной статье «Убийство». Свою вину он признал в полном объёме, рассчитывая на снисхождение суда. Установлено, что ранее он уже отбывал наказание за аналогичное преступление.

На допросе Ерохин рассказал, что убил женщину из-за обиды на нецензурную лексику, которую она произнесла в его адрес.