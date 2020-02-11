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Более 1 тысячи человек поучаствовали в «Братской лыжне-2020»

11 февраля 2020

Гонку «Братская лыжня-2020» посетили более 1 тысячи человек, сообщает «Братская студия телевидения».

Мероприятие прошло 8 февраля на берегу Курчатовского залива.

<p>Фото: Пресс-служба БрАЗа</p>

Фото: Пресс-служба БрАЗа

«Место для проведения гонки предоставила компания РУСАЛ. На базе отдыха «Простоквашино» металлурги создали все условия, чтобы спортсмены чувствовали себя максимально комфортно», – отмечает БСТ.

<p>Фото: Пресс-служба БрАЗа</p>

Фото: Пресс-служба БрАЗа

В этом году лыжники соревновались на дистанциях от 1 до 5 км в 10 возрастных категориях. Самому возрастному участнику было 82 года, самому юному – 1 год. С дистанции «Братской лыжни 2020» не сошёл ни один из участников.

Лучших в каждой номинации поощрили подарочными сертификатами и сувенирной продукцией проекта «На лыжи!». Кроме того, всех участников лыжни до 5 лет поощрили сладкими призами.

<p>Фото: Пресс-служба БрАЗа</p>

Фото: Пресс-служба БрАЗа

«Наша компания поддерживает любые виды спорта, в том числе беговые лыжи. В прошлом году мы отдали на тестирование в Северный Артек новый ратрак, который был предоставлен компанией. И вот с его помощью мы готовим трассу. Готовим это мероприятие. Я считаю, что оно должно стать традиционным для нашего города», – приводятся в сообщении слова директора по персоналу БрАЗа компании РУСАЛ Романа Лебедева.

<p>Фото: Пресс-служба БрАЗа</p>

Фото: Пресс-служба БрАЗа


<p>Фото: Пресс-служба БрАЗа</p> <p>Фото: Пресс-служба БрАЗа</p> <p>Фото: Пресс-служба БрАЗа</p> <p>Фото: Пресс-служба БрАЗа</p> <p>Фото: Пресс-служба БрАЗа</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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