Эксперты определили наиболее рентабельные отрасли ведения фермерских хозяйств в России

Молочное животноводство, мясное скотоводство и выращивание зерновых и масличных культур – наиболее рентабельные отрасли для ведения фермерского хозяйства, сообщает «Российская газета» со ссылкой на экспертов Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

Отмечается, что рентабельность крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) высока по всем категориям. По производству молока она составляет – 35%, растениеводству – 31% и мясному скотоводству – 29%.

Для сравнения, в целом рентабельность растениеводства по всем типам хозяйствующих субъектов ниже, чем в КФХ, и составляет 23%.

В производстве яиц и мяса птицы рентабельность фермерских хозяйств оказалась равной – по 17%.

По данным экспертов, средний оборот фермерского хозяйства, занимающегося производством молока, составляет около 15 миллионов рублей. Это позволяет содержать стадо из 100 дойных коров. Для запуска такой фермы требуется около 50 миллионов рублей инвестиций.

«Для производства зерновых культур и семян подсолнечника среднее КФХ засеивает участок земли площадью 400 гектаров. В таком случае запуск хозяйства обходится в среднем в 20 миллионов рублей. Оборот достигает в среднем 12 миллионов рублей», – отмечает издание.

В производстве семян подсолнечника в России доля КФХ оставляет 33%. В животноводстве же этот показатель ниже. На весь скот и птицу приходится 3%. При этом с большим отрывом выделяется разведение овец и коз – 23% всей продукции АПК в этом сегменте. В производстве меда фермеры довольствуются пока что 4%.