Мошенники обманули жителей Иркутской области с начала года на 14 миллионов рублей

Мошенники заполучили обманным путём с начала года в Иркутской области 14 миллионов рублей, сообщает пресс-служба региональной полиции.

Только за последние три дня жертвами обманщиков стали около 10 человек. Одна из них – пенсионерка из Ангарска, которая разместила электронное объявление о сдаче гаража в аренду. Женщине позвонил неизвестный и сообщил, что хочет внести предоплату.

Для этих целей аферист попросил свою жертву добраться до банкомата, после чего под диктовку она произвела ряд операций. В результате с её счета было списано более 50 тысяч рублей.

Ещё одной потерпевшей оказалась жительница Заларинского района, которая в Интернете продавала телят. Ей позвонил лже-покупатель и попросил передать данные карты и пришедшие смс-коды якобы для перевода денег в качестве предварительной оплаты. В результате владелица домашних животных лишилась более 30 тысяч рублей.