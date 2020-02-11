«Ростелеком» наградил волонтёра из Иркутской области за помощь в обучении пенсионеров

Представители «Ростелекома» вручили диплом «За личный вклад в развитие программы обучения компьютерной грамотности «Азбука интернета» и подарок волонтёру Игорю Хламову, сообщает пресс-служба компании.

Он обучает пенсионеров города Нижнеудинска работе с компьютером. Игорь Владимирович подал свой образовательный проект на V Всероссийский конкурс «Спасибо интернету-2019».

Ежегодный конкурс организовали разработчики программы «Азбука интернета» – «Ростелеком» и Пенсионный фонд России. Мероприятие, рассчитанное на интернет-пользователей пенсионного возраста, проводится при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий.

«О том, что в России проводится конкурс “Спасибо интернету”, знаю 5 лет. В этом году решил подать свою работу, – рассказывает Игорь Хламов. – Я работаю волонтером в этом проекте давно и вижу, с каким трудом пожилые люди учатся компьютерным технологиям. И они стараются, так как понимают, что это нужно им самим. Вот об этом история».

Иркутские пользователи уже не первый раз становятся призерами и лауреатами этого конкурса. В 2017 году 101-летняя братчанка Надежда Петровна Мягких получила диплом «Спасибо интернету». В 2018 году она своим примером в общении вдохновляла пенсионеров, которые обучались по программе «Азбука интернета».

«Ежегодно мы проводим по два курса в год. Всего с 2009 года у нас обучились более тысячи пенсионеров, – отметил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – Слушатели осваивают общение в социальных сетях, создают личные виртуальные почтовые ящики и отправляют письма по электронной почте. Они также учатся пользоваться сайтами органов государственной власти, включая единый портал государственных услуг и мессенджерами: WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, Skype и другими».