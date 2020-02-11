Ледовую переправу на остров Ольхон открыли с 11 февраля

Ледовую дорогу от материка до острова Ольхон в Иркутской области открыли с 11 февраля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Переправа проходит по акватории Малого Моря озера Байкал из залива Куркут до залива Иркутская губа. Толщина льда в этом месте составляет от 65 сантиметров до 1 метра. Грузоподъёмность ледовой дороги – 10 тонн, протяжённость – 10 километров 600 метров.

Переправа будет работать круглосуточно. Её безопасность проверена работниками Государственной инспекции по маломерным судам, специалистами дорожной службы, ГИБДД и представителями администрации Ольхонского района.

Края дороги обозначены ограничительными вешками, окрашенными светоотражающей краской, на въездах установлены информационные стенды.

«Проверка безопасной эксплуатации ледовой переправы, отслеживание изменения толщины и структуры льда будет осуществляться ежедневно с помощью автономного ледового комплекса, разработанного сотрудниками лаборатории гидрологии и гидрофизики Лимнологического института СО РАН», – отмечается в сообщении.

На сегодняшний день в Иркутской области функционируют 54 ледовые переправы.