Количество пассажиров экспресса Иркутск – Улан-Удэ за год выросло на 17,4% – до 12,9 тыс.

Скорый поезд, следующий по маршруту Иркутск – Улан-Удэ, в январе 2020 года перевёз 12,9 тысячи пассажиров. Этот показатель на 17,4% выше прошлогоднего – в январе 2019 года поездки в экспрессе совершили около 11 тысяч человек, сообщает пресс-служба ВСЖД.

Наибольшей популярностью у пассажиров поезда традиционно пользуются путешествия в вагонах эконом-класса с местами для сидения – здесь в январе 2020 года проехали 7 тысяч человек – более половины всех пассажиров дневного экспресса.

Кроме того, на 69,1% вырос спрос на места в плацкартных вагонах. Такие билеты приобрели более 5 тысяч человек. Для сравнения, в январе 2019 года – 2,9 тысячи человек.

В купейных вагонах совершили поездку 864 пассажира.

Дневной экспресс Иркутск – Улан-Удэ курсирует ежедневно. Сформирован из пяти вагонов: одного купейного, двух плацкартных и двух вагонов с местами для сидения.