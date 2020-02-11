Райффайзенбанк запустил перевод пожертвований в Фонд Хабенского через СБП

Райффайзенбанк запустил проект, в результате которого мгновенные пожертвования можно совершать с помощью Системы Быстрых Платежей. На этапе тестового режима к проекту подключен один фонд — Благотворительный Фонд Константина Хабенского. Теперь тысячам благотворителей по всей России будет доступен еще один легкий способ перевести деньги на лечение детей с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга. Фонд, в свою очередь, получил возможность снизить комиссию за переводы в 5 раз, до 0.4% по сравнению со всеми остальными способами совершения пожертвований.

Как работает сервис

Человеку, который является клиентом банка-участника СБП и хочет помочь, теперь достаточно просто отсканировать QR-код на сайте фонда. У него откроется мобильное приложение банка, поддерживающего СБП, и останется лишь подтвердить оплату. Денежные средства поступят на счет фонда в течение 15 секунд. Тем, у кого еще нет онлайн-банка, будет предложено установить приложение одного из банков-участников СБП, поддерживающих оплату по QR коду. Сейчас в СБП пять банков, принимающих C2B-платежи, в будущем их количество будет расти, как и количество фондов, использующих сервис.

Преимуществом проекта для фонда будет то, что QR-код легко разместить на внешних рекламных носителях – баннерах, ТВ-стойках, что позволит благотворителям активнее участвовать в добрых делах. Использование QR-кода снимает необходимость вводить реквизиты, достаточно воспользоваться QR-ридером, встроенным в приложение банка, или внешним приложением.

QR-код для C2B-перевода в Благотворительный Фонд Константина Хабенского

«Сегодня мы привыкли к тому, что все основные действия и операции не отнимают много времени. Заказать такси, оплатить покупку, договориться об уборке — все это делается максимально быстро. Мы уверены, что возможность так же быстро и удобно совершить благотворительное пожертвование — например, на улице или в общественном транспорте, когда вводить данные банковской карты на сайте не так удобно, — должна быть у каждого. Спасибо командам НСПК и Райффайзенбанка, которые позволяют благотворительному сектору развиваться и не отставать от мировых тенденций», — отметила Алена Мешкова, директор Благотворительного Фонда Константина Хабенского.

Значение для рынка

Райффайзенбанк стал первым банком, который подключил к C2B-переводам по СБП федеральную благотворительную организацию. Как банк-партнер фонда, Райффайзенбанк провел интеграцию с системой C2B-переводов СБП. Для Фонда Хабенского была использована технология статического QR-кода. Она идеально подходит для простых интеграций и размещения в рекламе. Плательщик сможет сам ввести сумму. Райффайзенбанк предлагает своим партнерам и интеграцию с динамическими QR кодами, когда провести оплату по коду можно однократно. Эта механика идеальна для классических магазинов, т.к. QR код можно привязать к заказу.

«Мы видим значительный рост интереса к Системе быстрых платежей и быстрым переводам и рады предложить нашим клиентам не только технологическую реализацию получения и отправки C2B-переводов, но и нашу экспертизу в повышении онлайн-конверсии в платежи, – говорит Георгий Коннов, директор направления по развитию электронной коммерции в Райффайзенбанке. – Мы уверены, что в ближайшее время еще больше наших клиентов на практике оценят преимущества этого революционного для рынка сервиса и возможности банка по легкой интеграции с СБП».

Компании, которые планируют воспользоваться C2B-сервисом Системы быстрых платежей, получают возможность значительно снизить комиссию за прием платежей. В зависимости от категории торгово-сервисного предприятия, она составит от 0.4% до 0.7%. «Такая комиссия будет особенно выгодна компаниям, которые работают в сегментах бизнеса с небольшой наценкой, – это финансовые сервисы, управляющие, туристические компании, авиаперевозки, – комментирует Георгий Коннов. – Мы предлагаем нашим корпоративным клиентам простой механизм интеграции с СБП и нашу собственную экспертизу по увеличению конверсии в платеж, учитывающую сложные сценарии партнеров».

Подробности об онлайн-эквайринге Райффайзенбанка доступны на сайте банка.