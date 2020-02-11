Праздник чтения «День Ч» пройдёт в Усть-Куте в марте

Праздник чтения для детей и взрослых «День Ч», организованный Центром немецкого языка имени Вильгельма фон Гумбольдта и книжным магазином «Кукуля», пройдет в Усть-Куте 13-14 марта.

Генеральным партнёром события выступает Иркутская нефтяная компания. Главная тема «Дня Ч» в 2020 году – «Наука».

Гостями праздника станут книжный педагог и блогер Ольга Лишина, руководитель пресс-службы Музея космонавтики, автор книги «Животные-космонавты. Первые покорители космоса» Дарья Чудная, автор и переводчик научно-популярных книг для детей Евгения Гюнтер из Москвы, а также представители проекта Гёте-Института KINDERUNI из Германии.

Иркутяне тоже смогут встретиться с гостями весеннего «Дня Ч» 15 марта в 17:00 в ТВЦ «Галерея Revолюция».