В Байкальске планируют построить курорт мирового уровня

Директор компании «Гранд Байкал» в интервью Газете Дело сообщил, что в городе Байкальске Иркутской области планируется построить курорт мирового уровня.

«Байкальск мы считаем ядром всего проекта. Он уникален: там огромное количество земли, чтобы построить по-настоящему серьёзный курорт мирового уровня», – сообщил Виктор Григоров.

По мнению руководителя «Гранд Байкала», чтобы воплотить задумку, нужно изменить имидж и культурный код этой территории, которая обладает всеми ресурсами для развития: там есть инфраструктура, энергетические, технические условия, федеральная трасса, железная дорога.

По словам Григорова, также в Байкальске есть возможности построить аэропорт для малой авиации и уникальный природный парк от Танхоя до Мунку-Сардык.

Кроме того, дорога от областного центра до Байкальска в ближайшее время станет короче, из-за чего добираться до курорта станет проще. Реконструкция трассы идёт уже сейчас, после её завершения расстояние между городами станет короче на 9 километров, а качество дорожного полотна улучшится.

По словам главы компании «Гранд Байкал», сейчас на горнолыжном курорте "Гора Соболиная" разрабатываются проекты двух новых канатных дорог, которые построят в 2021-2022 годах на Восточном склоне. На Западном склоне разместятся гондольная дорога, сервисный центр, отель и SPA, а также будет организована маршрутная сеть вокруг курорта.

Кроме того, в планах поработать над площадкой байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

«Если мы реализуем все наши планы – совместно с другими компаниями, конечно, – получим хорошие экономические эффекты в целом для региона. Сегодня на туризм приходится 0,7% ВРП. Эта доля может увеличиться втрое, до 2%. Более 2 миллиардов налогов прямых отчислений – неплохой результат для экономики», – отметил Григоров.