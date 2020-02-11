Власти Иркутской области намерены сохранить предприятие «Кремний»

Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и управляющий директор АО «Кремний» Владимир Крючков встретились 11 февраля, обсудили текущее состояние предприятия и приняли решение его сохранить, сообщает пресс-служба регправительства.

В сообщении отмечается, что будет создана рабочая группа, в которую войдут представители региональных министерства экономического развития, министерства труда и занятости, министерства природных ресурсов, ряда других структур.

К решению вопроса также подключится муниципалитет. Будет отслеживаться ситуация на предприятии, коллектив ознакомят с рабочими перспективами, направленными на сохранение производства.

«Кроме того, будет направлен ряд инициатив в федеральные ведомства, в том числе в Минпромторг России и Минэкономразвития России, о необходимости государственной поддержки предприятия и его возможной модернизации», – говорится в сообщении.

Также отдельное внимание при рассмотрении модернизации уделят решению вопросов экологии.

На сегодняшний день предприятие продолжает работу.