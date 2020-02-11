Количество оформленных электронных билетов на ВСЖД за год выросло на 26% – до 102 тыс.

Электронных билетов в поезда дальнего следования на Восточно-Сибирской железной дороге за январь 2020 года было оформлено свыше 102,1 тысячи, что на 26 % превышает показатели за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба ВСЖД.

Доля онлайн-продаж составляет более 68%. Основной площадкой при покупке билетов через Интернет остаётся официальный сайт ОАО «РЖД». В январе текущего года здесь приобретено 65,5% всех электронных билетов.

Электронной регистрацией воспользовалась почти 71,5 тысячи пассажиров. Рост к прошлому году составил 18,8%.

Кроме того, растёт популярность услуги по оформлению онлайн льготных проездных документов для школьников. В январе приобретено около 3,6 тысячи билетов, что 65,7% превышает показатель прошлого года.