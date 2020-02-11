Заключённые восстановили сломанную ограду у памятника Александру III

Заключённые ИК-19 ГУФСИН России по региону воссоздали первоначальный вид ограждения вокруг памятника Александру III, который располагается на Верхней набережной в Иркутске, сообщается на сайте ведомства.
Осуждённые прошли профессиональную подготовку во время отбывания наказания и освоили профессии кузнеца ручной ковки, электрогазосварщика, сварщика ручной дуговой сварки.
«Почти неделю они разбирали в цехе привезенные детали ограждения, пытаясь определить место того или иного элемента по фотографиям. Сложнее всего было восстанавливать искореженные детали из 4-миллиметрового металла», – отмечается в сообщении.
Все работы проходили под контролем мастера художественной ковки, председателя Иркутского отделения Союза кузнецов России Валерия Кондратьева.
Напомним, ограждение было повреждено 2 ноября 2019 года, когда в него въехал пьяный водитель на Mercedes-Benz.