Заключённые восстановили сломанную ограду у памятника Александру III

Заключённые ИК-19 ГУФСИН России по региону воссоздали первоначальный вид ограждения вокруг памятника Александру III, который располагается на Верхней набережной в Иркутске, сообщается на сайте ведомства.

Осуждённые прошли профессиональную подготовку во время отбывания наказания и освоили профессии кузнеца ручной ковки, электрогазосварщика, сварщика ручной дуговой сварки.

«Почти неделю они разбирали в цехе привезенные детали ограждения, пытаясь определить место того или иного элемента по фотографиям. Сложнее всего было восстанавливать искореженные детали из 4-миллиметрового металла», – отмечается в сообщении.

Все работы проходили под контролем мастера художественной ковки, председателя Иркутского отделения Союза кузнецов России Валерия Кондратьева.

Напомним, ограждение было повреждено 2 ноября 2019 года, когда в него въехал пьяный водитель на Mercedes-Benz.

Справка: Цех металлообработки ИК-19 ГУФСИН России по Иркутской области является одним из крупнейших производителей кованых изделий в регионе, его продукция – лавочки, урны, фонарные столбы – украшает многие скверы и места отдыха в Иркутске и других городах Сибири и Дальнего Востока. Колония является коллективным членом Союза кузнецов России, а лучшие кузнецы ручной ковки при освобождении также вступают в союз и трудоустраиваются на ведущих предприятиях.