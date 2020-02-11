Аналитики Райффайзенбанка: Россиянам важнее сумма ежемесячного платежа, чем срок ипотеки

Исследование Райффайзенбанка показало, что для 78% россиян размер ежемесячного платежа важнее срока ипотечного кредита. Анализ основан на данных опроса более 2 тысяч человек из 17 крупных городов страны.

Досрочно или частично досрочно погашать ипотеку планируют 44% респондентов.

Основная причина отказа от такого варианта закрытия кредита – отсутствие лишних денег. Её выделили 75% опрошенных. При этом 22% людей не знают, зачем выплачивать ипотеку раньше срока.

«Среднее время закрытия ипотечного кредита в Райффайзенбанке – 7 лет вместо 15. Досрочно погасить ипотечный кредит или оформить частичное досрочное погашение с уменьшением ежемесячного платежа или срока договора можно быстро и просто в мобильном приложении «Райффайзен-Онлайн» из любой точки мира», – рассказал управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.

Налоговый вычет 73% респондентов собирается потратить на досрочное погашение. 24% вложат возвратные деньги в ремонт. 3% – либо уже ранее использовали налоговый вычет, либо потратят его на себя: съездят в отпуск или обновят автомобиль.

Райффайзенбанк предлагает выгодные ставки по ипотеке и всегда учитывает личную ситуацию клиента при формировании предложения. Минимальная ставка на приобретение недвижимости в новостройке составляет 8,39%, а на вторичном рынке – 8,49%, ставка рефинансирования начинается от 8,39%. Для семей с двумя и более детьми льготная ставка начинается от 4,99% на весь срок кредитования.