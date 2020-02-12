Коронавирус: как эпидемия повлияла на финансовые рынки

«Открытие Брокер» проанализировал, как изменились инвестиционные предпочтения клиентов компании в разгар бушующего коронавируса. Наибольшей популярностью стали пользоваться акции компаний фармацевтического и нефтегазового сектора.

По последним данным, от коронавируса погибли более тысячи человек, а число заболевших превысило 42 тыс. человек. Случаи заражения подтверждены более чем в 20 странах, включая Россию. По мнению аналитиков «Открытие Брокер», негативное влияние на мировую экономику, фондовые рынки, нефть и рубль есть, но оно сильно преувеличено.

Во-первых, Китай уже начал «заливать» деньгами рынки, пытаясь потушить сильные колебания. Это стандартная практика при каждой эпидемии. Во-вторых, рубль с фундаментальных позиций достаточно крепок. В-третьих, по логике развития эпидемий уже к концу первого квартала сильный негативный экономический эффект смягчится. Правда, последствия могут ощущаться также во втором и третьем кварталах. Тем не менее, уже в конце прошлой недели мировые рынки начали восстанавливаться. В частности, S&P500 достиг исторического максимума.

Острее всего на коронавирус отреагировала нефть, в январе ее котировки упали на 15%. С нефтью оказалась связана высокая активность клиентов «Открытие Брокер». По сравнению с январем прошлого года объем торгов фьючерсами на нефть Brent вырос в полтора раза. Объём сделок клиентов с евро на валютной секции вырос также в 1,5 раза, с долларами — упал в 1,8 раз, с юанями — снизился на 12%.

Интересная ситуация наблюдается с акциями нефтегазовых компаний. Объем торгов наших клиентов с акциями «Газпрома» и «Роснефти» по сравнению с январем прошлого года вырос на 147%, и 42% соответственно, а «Лукойла» — снизился на 32%. Помимо нефтегазового сектора от коронавируса пострадали производители цветных металлов. Увеличился объем сделок с акциями ГМК «Норильский Никель» на 30%. В то же время клиенты «Открытие Брокер» заняли выжидательную позицию в отношении «Полиметалла» — объем торгов упал на 99%. Впрочем, как и с обычно популярными акциями МосБиржи — здесь падение объема торгов составило 87%.

Существенно вырос объем клиентских оборотов с акциями «Аптечной сети 36,6» и фарм-дистрибьютора «Протек»: в январе 2020 года он оказался соответственно в 3,6 раза и 2,5 раза выше, чем в январе 2019 года. Однако, помимо коронавируса, на популярность данных компаний, на наш взгляд, повлияли новости о возможном обратном выкупе акций компаний.

В связи с паническими настроениями на рынке Алексей Хохлов, начальник отдела поддержки клиентов «Тренинговый центр» «Открытие Брокер» подготовил несколько универсальных советов, которые пригодятся в любой сложной ситуации на рынке: «В первую очередь я рекомендую закрывать “плечи”, это позволит вам пересидеть любую просадку. Также необходимо сохранять спокойствие. Эмоции — главный враг каждого инвестора и трейдера. Если убыток не зафиксирован, то это не убыток, а просадка. Даже снижение на 15-30% может быть коррекцией. И, главное, любое падение — это возможность заработать. Инвестор может докупать в портфель акции по цене ниже, тогда средняя цена ваших бумаг уменьшится, и после восстановления рынка вы получите более высокую доходность и больше дивидендов. Зачастую нужно просто подождать. Вспомните хотя бы тот же обвал рынка в 2008 году. Тогда индекс ММВБ потерял 70% от стоимости. Но в течение 2 лет он восстановился и на протяжении последних нескольких лет постоянно растет».