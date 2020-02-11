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Альфа-Банк снизил ставки по ипотеке до 7,99%

11 февраля 2020

Альфа-Банк улучшил условия по ипотечным кредитам. Теперь клиенты могут получить ипотеку на строящееся жильё по ставке от 7,99%, на вторичное от 8,39% и на рефинансирование от 8,49% Ставки снижены до 0,4 пп.

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Альфа-Банк предлагает различные программы ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынке недвижимости — займы с минимальным первоначальным взносом от 10% стоимости жилья, а также кредит под залог находящейся в собственности квартиры. Срок ипотечного кредита в Альфа-Банке составляет от 3 до 30 лет. Также клиенты Альфа-Банка могут использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса и погашения ипотечного кредита на покупку готового или строящегося жилья. При этом собственных средств заемщика должно быть внесено не менее 5% от стоимости приобретаемой недвижимости.

По итогам 2019 года согласно данным Frank RG Альфа-Банк занял место в ТОП-5 по объему выдачи ипотеки - доля рынка выросла до 4,72%. Ипотечный портфель Альфа-Банка за прошедший год увеличился более чем в 3 раза и на 1 января 2020 года составил 111,4 млрд. руб.

Подробнее о программах ипотечного кредитования можно узнать на сайте банка https://alfabank.ru/get-money/mortgage/

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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