Фирмы из Иркутска оштрафовали на 674 тыс. руб. за незадекларированный вывоз нефти за границу

Иркутская таможня выявила факты вывоза в Республики Беларусь и Казахстан двумя иркутскими фирмами незадекларированных нефтепродуктов и органических химических веществ. За это их привлекли к административному наказанию и оштрафовали на 674 тысячи рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего в 2019 году было возбуждено 249 административных дел из-за непредставление или несвоевременного представления в таможенный орган статистических форм учёта перемещения товаров в рамках торговли с Белоруссией, Казахстаном, Арменией и Киргизией.

К административной ответственности привлекли 79 юридических лиц и 50 должностных. Сумма административных штрафов составила 680 тысяч рублей.

За нарушение порядка представления статистических форм в таможенный орган шесть организаций были привлечены к административной ответственности повторно.