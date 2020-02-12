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Фирмы из Иркутска оштрафовали на 674 тыс. руб. за незадекларированный вывоз нефти за границу

12 февраля 2020

Иркутская таможня выявила факты вывоза в Республики Беларусь и Казахстан двумя иркутскими фирмами незадекларированных нефтепродуктов и органических химических веществ. За это их привлекли к административному наказанию и оштрафовали на 674 тысячи рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего в 2019 году было возбуждено 249 административных дел из-за непредставление или несвоевременного представления в таможенный орган статистических форм учёта перемещения товаров в рамках торговли с Белоруссией, Казахстаном, Арменией и Киргизией.

К административной ответственности привлекли 79 юридических лиц и 50 должностных. Сумма административных штрафов составила 680 тысяч рублей.

За нарушение порядка представления статистических форм в таможенный орган шесть организаций были привлечены к административной ответственности повторно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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