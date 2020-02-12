Зоны, где разрешено не тушить лесные пожары, в 2020 году сократят в Прибайкалье в 3 раза

Территории, где разрешено не тушить лесные пожары, если они не угрожают населённым пунктам и объектам экономики, планируется сократить в Прибайкалье в 2020 году более чем в три раза, сообщает пресс-служба регправительства.

Сейчас эти площади, которые именуются «зонами контроля», составляют 32 миллиона гектаров. Пожары на этих территориях не тушат, поскольку считается, что прогнозируемые затраты на тушение превышают возможный вред.

«В прошлом году в зонах контроля горело 1,2 миллиона гектаров, а тушилось только 38 очагов на площади 212 гектара. В общей картине лесопожарной обстановки 2019 года пожарами в зонах контроля в Прибайкалье пройдено 75% от всех горевших площадей», – отмечается в сообщении.

В этом году зоны контроля останутся в Патомском ущелье, на Северо-Байкальском и Байкальском горных хребтах, в Восточных Саянах. Там тушение лесных пожаров действительно невозможно ввиду особенностей рельефа местности и удалённости от баз воздушных судов.

Для улучшения работы авиалесоохраны к началу пожароопасного сезона численность парашютно-десантной пожарной службы увеличат до 267 человек. По государственному заданию планируется провести 10 аукционов и арендовать до 22 воздушных судна.