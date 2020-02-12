Кобзев пообещал выплаты всем, кто потерял урожай из-за подъёма грунтовых вод в районах Приангарья

Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев пообещал выплатить материальные компенсации всем, кто потерял урожай из-за подъёма грунтовых вод в районах региона, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

В конце января Кобзев подписал указ, согласно которому жители районов получат компенсации из регионального бюджета в размере 10 тысяч рублей за гибель урожая.

«Я дам поручение министру сельского хозяйства региона разобраться в ситуации совместно с органами прокуратуры. Все, кому положены выплаты, обязательно их получат», – приводятся в сообщении слова Кобзева.