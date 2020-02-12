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Зимниада-2020: международный фестиваль зимних игр на Байкале стартует 14 февраля

12 февраля 2020

Восемь культурно-массовых и спортивных мероприятий состоится в феврале в рамках XVII международного фестиваля зимних игр на Байкале «Зимниада-2020». Об этом рассказала начальник отдела развития въездного и внутреннего туризма агентства по туризму Иркутской области Ирина Томсон.

- Всего в календарь «Зимниады» включили 15 культурно-массовых и спортивных мероприятий в Иркутском, Ольхонском и Слюдянском районах, а также в Свирске. Из них восемь пройдут в феврале, - рассказала Ирина Томсон.

Откроется фестиваль 14 февраля Байкальской экстремальной гонкой «Ледовый шторм» на Малом Море. Далее с 16 по 24 февраля в поселке Хужир Ольхонского района пройдёт праздник культуры, творчества и спорта Olkhon Ice Fest.

Как подчеркнул член оргкомитета «Зимниады» Вадим Копылов, требования, предъявляемые контролирующими органами к обеспечению безопасности участников и зрителей при проведении мероприятий, будут полностью соблюдены.

С полной программой мероприятий «Зимниады» можно ознакомиться на официальном сайте: http://zimniada.ru/.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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