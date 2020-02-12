Ольга Голодец будет работать в Сбербанке

Сбербанк сообщает о назначении Ольги Голодец заместителем Председателя Правления Сбербанка. В этой должности она будет курировать проекты цифрового GR и индустрию здравоохранения, а также сфокусируется на усилении роли Сбербанка как одного из ключевых драйверов диджитализации в стране. Ольга Голодец вступит в должность после получения соответствующего согласования от Центрального банка Российской Федерации.

До прихода в Сбербанк Ольга Голодец работала в Правительстве Российской Федерации, где в должности вице-премьера в разные периоды курировала вопросы социального развития, образования, культуры, спорта и туризма.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Приветствую Ольгу в команде Сбербанка! Уверен, что ее богатый и разносторонний управленческий опыт будет полезен для реализации проектов Сбербанка в сфере здравоохранения, а также дальнейшей цифровой трансформации банка и страны в целом. Направление, которое будет вести Ольга, для банка является одним из ключевых и приоритетных с точки зрения реализации нашей стратегии. Желаю успехов!»

Ольга Голодец окончила экономический факультет Московского государственного университета, кандидат экономических наук.