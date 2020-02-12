Работы по обустройству Парка инициативной молодёжи начались в Иркутске

Специалисты приступили ко второму этапу благоустройства Парка инициативной молодёжи, расположенного в границах улиц Терешковой и Пушкина в Иркутске, сообщается на сайте мэрии.

В настоящее время валятся сухие и аварийные деревья.

«Ранее была проведена инвентаризация зеленых насаждений и специалисты выявили все опасные деревья, которые при сильном порыве ветра могут упасть и нанести физический и материальный вред. В весенний период запланировано провести озеленение территории и высадить молодые саженцы», – отмечается в сообщении.

Обустройство территории в 2020 году проводится в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Справка: Проект благоустройства Парка инициативной планируется реализовать за 2 года. В 2019-м на территории были установлены 12 парковых фонарей, около 1 тысячи квадратных метров асфальтового покрытия тропиночной сети, оборудованы две лестницы с пандусами, отремонтировано два пешеходных моста, возведён уличный кинотеатр. Благоустройство проводилось по проекту «Народные инициативы».