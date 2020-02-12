Крона-Банк сообщает, что с 12 февраля изменены ставки по начислению процентов на остатки по расчетным счетам

Крона-Банк обращает внимание, что с 12.02.2020г. вступают в действие новые процентные ставки по начислению процентов на остатки по расчетным счетам юридических лиц и ИП.
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Крона-Банк сообщает, что с 12 февраля изменены ставки по начислению процентов на остатки по расчетным счетам12 февраля 2020
/ Сибирское Информационное Агентство /
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