ПСБ снижает ставки по всем ипотечным программам

ПСБ снижает ставки по ипотеке с 13 февраля 2020 года. Новые условия действуют для программ на покупку жилья в новостройке и на вторичном рынке, а также по программе рефинансирования ипотечных кредитов других банков.

Теперь самая низкая ставка – от 7,5% годовых – установлена на кредиты на покупку квартиры в новостройке. Условие действует при первоначальном взносе от 15% годовых и сумме кредита от 5 млн руб. для Москвы и Московской области, от 3,5 млн руб. - для Санкт-Петербурга и Ленинградской области, от 2,5 млн руб. - для регионов. Минимальная ставка при покупке квартиры на вторичном рынке – от 7,8% – для зарплатных клиентов банка, работников ОПК и клиентов Orange Premium Club при подписании кредитного договора в течение первых 30 дней после получения положительного решения по кредиту.

Ставка по программе рефинансирования ипотечных кредитов других банков установлена на уровне 8% годовых. Программа действует для рефинансирования кредитов на первичном и вторичном рынке.

ПСБ предлагает широкий выбор программ ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынках недвижимости. Клиентам доступен сервис дистанционного оформления кредита от подачи заявки до проведения сделки в офисах партнеров. Партнерская сеть ПСБ в сегменте ипотеки насчитывает более 300 компаний на всей территории России, перечень компаний-партнеров доступен на сайте банка. Заемщики банка могут также воспользоваться сервисом заказа оценки недвижимости онлайн на сайте psb-ocenka.ru.