По итогам 2019 года Россельхозбанк по РСБУ получил 4,3 млрд рублей прибыли

Чистая прибыль Россельхозбанка, рассчитанная на основе российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ), составила по итогам 2019 года 4,3 млрд рублей (с учетом оценки событий после отчетной даты).



Таким образом, в 2019 году чистая прибыль РСХБ выросла почти в 2 раза по сравнению с 2018 годом.



За 2019 год Россельхозбанк нарастил совокупный кредитный портфель на 8,5%, превысив 2,3 трлн рублей. Объем кредитов юридических лиц составил 1,9 трлн рублей, увеличившись на 8,3%. Кредитный портфель населения вырос на 9,3% и составил 461 млрд рублей.



На конец 2019 года объем привлеченных средств клиентов составил 2,5 трлн рублей, увеличившись с начала года на 2,7%. При этом объем привлеченных средств физических лиц составил 1,2 трлн рублей, а юридических лиц превысил 1,3 трлн рублей.



Кредитный портфель Россельхозбанка в сегменте АПК по итогам 2019 года вырос на 13% и составил 1,4 трлн рублей. Выдано кредитов в сегменте АПК в 2019 году на сумму 1,3 трлн рублей, что на 11% больше выдач 2018 года. В том числе на сезонные работы Банк выдал 381 млрд рублей, что на 17% превышает аналогичный показатель 2018 года.



Россельхозбанк, являясь активным участником программы льготного кредитования сельхозпроизводителей, с начала 2019 года оказал поддержку более 4 тыс. заемщиков. Банк за отчетный период увеличил объем выданных средств до 268 млрд рублей в рамках данной программы, что на 45 млрд рублей больше аналогичного показателя 2018 года.



«Банк принимает активное участие в реализации аграрной политики, обеспечивая кредитование сельскохозяйственных предприятий страны. Широкая линейка банковских продуктов и услуг позволяет поддерживать как крупных сельхозпроизводителей, так и малые формы хозяйствования. В 2020 году мы планируем нарастить объемы кредитования агарариев и выйти по ключевым показателям на новый уровень», – отметил Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Кирилл Лёвин.